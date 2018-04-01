Товарищи! Среди нас есть такие товарищи,

которые нам вовсе не товарищи.

(из к/ф «Карнавальная ночь», 1956 г.)

13 апреля закончился 11-й Киевский форум по безопасности, претендующий стать основной международной площадкой для коммуникаций стран-соседей России, которые чувствуют себя в одинаковой опасности от вынужденного соседства.

В рамках состоявшейся на форуме дискуссии литовские политики и дипломаты активно предлагали Украине изучать свой опыт, чтобы использовать положительные стороны и не повторять допущенных ими ошибок. В данном случае украинским политикам явно есть чему поучиться у литовских коллег. Ведь у Литвы и Украины не только соседство с Россией общее, но и схожие преимущества транзитного геополитического положения между Западом и Востоком, при продуманном и рачительном хозяйствовании обещающие стать для обеих стран залогом успешного экономического развития. Но на поверку оказывается, что успех Вильнюса в вопросах транзита оборачивается реально упущенными возможностями для Киева.

Например, упущенными возможностями транспортировки по Днепру белорусских экспортных грузов для перевалки в портах Чёрного моря. До сего времени Белоруссия использовала порты стран Балтии, в частности, литовские морские порты. И за то, что преимущественный для Украины переход на речную систему доставки не был осуществлён, мы должны благодарить очередного нашего «адвоката» в Евросоюзе – Литву.

«Как же так?» – спросит недоверчиво мой дорогой читатель и будет иметь все основания для сомнений.

Бедному родственнику от бедного родственника

На протяжении 2017 года все мы были свидетелями того, как Литва продвигала идею «нового плана Маршалла» для Украины и даже сделала её своего рода визитной карточкой. Презентация «Европейского плана помощи Украине» состоялась в сейме Литвы в ноябре. Инициатива исходила от членов литовского парламента, в ее разработке принимали участие аж два бывших премьер-министра. Глава литовского МИДа Линас Линкявичюс, представляя документ, сказал, что «вести речь только лишь о финансовой помощи Украине было бы поверхностно». По его словам, «речь идет о систематизации уже имеющихся потоков, контроле над их эффективным использованием, на что и направлен предложенный Литвой план».

Мои дорогие читатели помнят, наверняка, и то, что все эти щедрые вспомоществования литовцы предполагали выплатить не из собственного, весьма ограниченного, бюджета. Источником средств для Украины должен был стать бюджет Европейского внешнего инвестиционного плана (EU External Investment Plan), согласно которому Еврокомиссия рассчитывает выделить до 88 миллиардов евро до 2020 года. Правда, преимущественно для стран Африки. Но бывший премьер-министр Литвы предлагал зарезервировать в предстоящем семилетнем бюджете Евросоюза на 2020−2027 годы не менее трех процентов для помощи Украине, что эквивалентно 30 миллиардам евро.

Хотя Линас Линкявичюс и пытался говорить максимально корректно, он не скрывал, что его волнует проблема разворовывания европейских средств в Украине: «Украина и сейчас получает определенную помощь по национальным каналам от разных доноров и финансовых учреждений. Объективности ради нужно сказать, что способность грамотно освоить эти средства хромает, так что даже имеющиеся ресурсы стоило бы использовать рациональнее. Иными словами, все финансовые потоки, которые попадают в Украину, нужно использовать намного эффективнее и прозрачнее». Линкявичюс предложил создать в Украине агентство по управлению проектами, в работе которого принимали бы участие и международные представители. Линкявичюс добавил, что встречи по поводу проекта проходили в высоких кабинетах в Киеве, Париже, Лондоне и других столицах.

Естественно, ни денег для плана, ни реальных возможностей найти деньги у Литвы не было, поэтому затея так и осталась нереализованной. Кроме того, украинское экспертное сообщество живо откликнулось на то, что Литва решила помочь Украине деньгами, которых у нее нет. В частности, президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко считает литовскую инициативу «смешной»: «Литву фактически, в Евросоюзе никто не считает игроком. Вы сами понимаете: у кого деньги? У Германии, Франции, Голландии, Скандинавии. Они решают. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы пани Меркель полслова сказала про "план Маршалла"?.. Или какой-нибудь представитель Германии? Или Франции? Я не слышал. А говорит Литва, которая живет на дотации. Причем говорит экс-премьер-министр, который сейчас в опале. Ему нужен пиар, его никто не помнит», – подчеркнул Охрименко. Да и сам «план Маршалла» вызывает у аналитика сомнения, так как он предполагает, что главным его «достижением» будет «куча хлама», поставляемого в Украину из Евросоюза...

Но не все эксперты восприняли ситуацию столь юмористически, многие усмотрели здесь совсем другой подтекст.

С великокняжеского плеча

Существует мнение, что Литва не столько пытается помочь Украине, сколько старается занять более высокое положение в глазах стран западного блока, перехватив возможность управлять «несамостоятельным» партнёром.

Третья точка зрения основана на чисто идеологических мотивах: в Вильнюсе до сих пор вспоминают времена Великого княжества Литовского, частью которого была и Украина. Власти Литвы активно продвигают исторический образ «европейского Литовского княжества», которое защищало славянские земли нынешних Украины и Белоруссии от «деспотической азиатской Московии» и кнута опричника.

Некоторые увидели в политике Литвы вполне оправданное желание показать своим гражданам, что их руководство отстаивает принципы справедливости и готово оказать поддержку другим государствам. Вот почему эта поддержка дается Вильнюсу очень легко, ведь спасать украинскую экономику планируется не за счет Литвы, а именно за счет бюджета ЕС. Поэтому такие радужные обещания легко давать, но вовсе не обязательно выполнять.

Страны-друзья, поступающие как страны-конкуренты

Исходя из всего вышеизложенного, хотелось бы понять, почему же в вопросе транзита Литва сменила имидж с дружественного на жёстко конкурентный? Предлагаю моим дорогим читателям ознакомиться с историей этой проблемы более детально.

Как уже отмечалось, в 2016 году Украина сделала Белоруссии предложение по транспортировке её экспортных грузов по Днепру в порты Чёрного моря, а открывающиеся возможности сулили выгоды в случае успешной реализации обеим сторонам.

Дело в том, что по Днепру за 2017 год переваливалось около 8-9 млн тонн грузов. Такой размер грузоперевозок не позволял речным перевозкам в Украине стать высокорентабельными. В случае запуска проекта экспорт белорусских калийных удобрений составил бы около 9,5 млн. тонн. Сейчас 8,5-9 млн идёт через Литву, а основные покупатели – Индия, Китай, Северная Африка. И если места добычи этих удобрений находятся на юге Минской области, откуда рукой подать до речных портов Припяти, то понятно, что через Украину поставлять ближе и дешевле, если на реке наведут порядок. В таком случае только по белорусским калийным удобрениям, не считая нефти и грузопотока с Турцией (о речном пути белорусы после предложений Киева поспешили договориться и с Анкарой), украинская сторона могла удвоить речной грузопоток. Но Литовская Республика в таком случае его бы потеряла.

Украинское правительство начало создавать возможности для реализации проекта: проводилась унификация норм по пропуску через шлюзы, изыскивались средства на очистку фарватера реки. Но самое главное – в Верховной Раде должен был быть принят закон, суть которого предполагала допуск транзитных грузов, стимулирование строительства речного флота и разрешение на проход судов под чужим флагом по Днепру. Министерство инфраструктуры Украины подписывает соглашение с белорусским Министерством транспорта о плане работ по восстановлению судоходства. В ВР были поданы сразу два законопроекта, которые должны были быть проголосованы ещё в начале января…

И здесь мы возвращаемся к Литовской республике. Вильнюс крайне болезненно и резко воспринял идею судоходства по Днепру. Он не заявлял протестов Украине, но, имея (через администрирование европейских грантовых программ) влияние на белорусских экологов, организовал массированную кампанию протеста в Белоруссии. К ней, как бы случайно, присоединился один из бизнес-союзов Белоруссии, значительная часть которого связана с железнодорожными и автоперевозками.

Литовская железная дорога, которая никому из белорусов никогда не давала долговременные скидки, вдруг договорилась с ГродноАзот (производитель азотных удобрений) и БелорусКалий на долгосрочный контракт по транзиту грузов до литовского порта.

Ну, и самое показательное – украинский парламент, несмотря на чуть ли не крики отчаяния Министерства инфраструктуры и авторов законопроектов, так и не приступил к рассмотрению законопроектов по внутреннему водному транспорту. Случайно ли это? Возможно – ведь естественно предположить, что у наших парламентариев были более важные дела.

И в этой связи, безотносительно таких товарищей и адвокатов как Литва, хотелось бы напомнить нашим родным парламентариям, что если политик не защищает интересы своей страны, то он защищает интересы чужой. Украина обладает транзитным потенциалом, это действительно так, и транзит может приносить большие деньги, значит, за транзит надо бороться, а не просто рассказывать красивые сказки про европейский выбор и ценности. И в этой борьбе нам действительно есть чему поучиться у маленькой Литвы.