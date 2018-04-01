Как оформить землю и недвижимость без завещания

Юридическая клиника предоставила консультацию, как оформить наследство, если отсутствуют документы на земельный участок и дом, который на нем построен, а родители не оставили завещания.

Наследование - это переход прав и обязанностей (наследства) от умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его. В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Наследник, принявший наследство, может получить свидетельство о праве на наследство.

Выдача свидетельства о праве на наследство на имущество, право собственности, которое подлежит государственной регистрации, проводится нотариусом. Для этого наследник должен подать документы, удостоверяющие право собственности наследодателя на соответствующее имущество. Вместе с тем отсутствие свидетельства о праве на наследство не лишает наследника права на наследство. Нотариус должен проверить представленные документы и узнать, нет запретов или ареста на это имущество. При отсутствии у наследника необходимых документов нотариус отказывает ему в регистрации и разъясняет процедуру решения этого вопроса в судебном порядке.

В какой суд следует обратиться?

Дело по оформлению документов, удостоверяющих право собственности на недвижимое имущество, рассматривается в порядке гражданского судопроизводства в районных, районных в городах, городских и городских районных судов по месту нахождения имущества. За подачу иска уплачивается судебный сбор в размере 1%. При этом размер оплаты не может быть меньше 40% размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо и не может превышать размера 5 прожиточных минимумов. Цена иска определяется исходя из денежной оценки недвижимого имущества. Стоимость может быть указана в техническом паспорте на имущество, или по результатам проведенной отдельной экспертной оценки, имущества.

К исковому заявлению, оформленном в соответствии с требованиями Гражданского процессуального кодекса Украины, добавляются доказательства, обосновывающие исковые требования, например:

свидетельство о смерти наследодателя;

архивные справки или выписки из решений сельского совета о предоставлении земельного участка;

разрешение на строительство дома;

справка исполнительного комитета сельского совета депутатов трудящихся;

записи в похозяйственных книгах;

регистрация места жительства наследодателя в доме по паспорту;

технический паспорт на дом;

уплата за коммунальные услуги;

документы из колхоза об отводе в установленном порядке земельного участка под застройку и тому подобное.

Гражданское дело рассматривается судом в течение разумного срока, но не более 2 месяцев со дня открытия производства по делу. Но на сегодняшний день оформить право собственности на жилой дом в порядке наследования в Вашей ситуации возможно не только в судебном порядке. Вы как наследник можете подать заявление и документы, необходимые для соответствующей регистрации, подтверждающие приобретение наследодателем права собственности на недвижимое имущество (это может быть, например, выписка из похозяйственной книги), выписка из Наследственного реестра о наличии заведенного наследственного дела и документ, содержащий сведения о составе наследников, выданный нотариусом или уполномоченным на это должностным лицом органа местного самоуправления, которыми принято соответствующее наследственное дело.

С заявлением о регистрации прав собственности на жилой дом Вы можете обратиться к любому регистратору (нотариуса) в пределах области. В таком случае право собственности на жилой дом, принадлежавший Вашему умершему, будет зарегистрировано только за Вашим умершим родственником. После чего, на основании сведений из Государственного реестра прав, нотариус имеет возможность выдать Вам свидетельство о праве на наследство.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическуюклинику Национального университета «Одесская юридическая академия» работает ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: ‎(048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Ассистентка кафедры гражданского процесса,

директор юридической клиники

Павлова Юлия Сергеевна