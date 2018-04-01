На улице Ильфа и Петрова поселился «персонаж» романа Ильфа и Петрова

Событие для Одессы особо приятное, юморное и даже «прикольное» во всех отношениях: на улице Ильфа и Петрова, а вовсе не в центре города, появился персонаж знаменитого романа «12 стульев» наших обожаемых южнопальмирских литературных классиков.

Кто же именно? Остап Бендер? Киса? Эллочка Людоедка? Нет, персонаж необычный. Он упоминается в романе, но никто его не видит. Да и само слово «персонаж» стоит взять в кавычки. Хотя он давно стал знаменитым – таким же, как сам роман, сами Ося и Киса…

Так кто же это? Кого увековечили в бронзе? Так вот, не «кого», а «что», а именно – «ключ от квартиры, где деньги лежат». Да-да, именно такой вот необычный новый арт-объект – Ключ – «прописался» теперь в нашем городе. Помните ведь знаменитую фразу Остапа, высказанную мальчишке-попрошайке: «Может, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?»! Вот она и послужила идеей создания новой скульптуры.

Ее сотворил скульптор, писатель и драматург, основатель арт-театра «Алоха» Андрей Любов, который, напомним, создал и установленную на 13-й станции Большого Фонтана скульптуру «Солнечное сердце».

– Официальное название арт-объекта – «Ключ признания». В первую очередь это признание великого таланта двух писателей, которые прославили Одессу. И, конечно же, это признание в любви к самой Одессе и одесситам, – говорит Андрей Любов.

Новая работа теперь по праву претендует на звание самой маленькой скульптуры в городе – ее длина всего 28 сантиметров. На произведении можно заметить детали в виде скрипичного ключа, сердца, а также сокращенную надпись «СВ», что расшифровывается как «Счастья Вам».

Дата открытия скульптуры, кстати, тоже символична. 15 апреля – первая дата, которая встречается в романе: «В пятницу 15 апреля 1927 года Ипполит Матвеевич, как обычно, проснулся в половине восьмого и сразу же просунул нос в старомодное пенсне с золотой дужкой», – читаем у Ильфа и Петрова. Но поскольку для Ипполита Матвеевича 15 число было омрачено уходом из жизни тещи (мадам Петуховой), открытие скульптуры перенесли на два дня раньше, то есть, почти ровно 91 год спустя.

Скульптуру, кстати, специально решили установить не в центре, а на улице Ильфа и Петрова на жилмассиве Таирова, где подобных «вещиц» (имеются в виду современные арт-объекты), в отличие от центра города, очень мало.

– Центр города и сам по себе очень красив. А вот в Киевском районе много высотных домов, но мало достопримечательностей. Нам всем не следует забывать, что Одесса – это не только центр, это еще и Суворовский, и Киевский, и Малиновский районы. Скульптура изготавливалась не один месяц, было много предварительных макетов, потом отливка, а это ведь как процесс рождения ребенка. Слава Богу, все получилось, – рассказывает Андрей Любов.

Само открытие скульптуры стало незабываемым событием. Оно под аплодисменты собравшихся прошло в виде театрального представления по мотивам произведения классиков. Появился и сам Остап Бендер, и мальчишка-попрошайка с требованием получить от великого комбинатора 10 копеек, было и знакомство главного героя романа с дворником Тихоном, а после и с самим Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым.

Причем, интересно, что в знакомый всем нам текст самого романа, в известные диалоги героев «вкраплялись» фразы из современности, так или иначе связанные с Одессой.

Изначально арт-объект был накрыт коробкой с изображением знаменитого «Сеятеля» и начертанными меткими фразами из романа «12 стульев», в нее же и въехал современный одессит на велосипеде со словами: «Лучше бы велодорожку сделали!». Остатки коробки и часть содержимого в виде «бриллиантов» невероятного размера смел дворник Тихон, в роли которого выступал сам автор скульптуры Андрей Любов.

Вот, наконец, и сам арт-объект. Ключик, тот самый, от квартиры, где деньги лежат. Чтобы никто не перепутал, на ключике написано: «От квартиры».

И, кстати, для тех, кто верит в приметы: сам автор ключа от квартиры, или, того самого Ключа признания, заверяет: если хорошо потереть ключ, то в скором времени у этого человека появится новая квартира. И деньги, конечно.

Ну, а если вы в приметы не верите, то все равно есть смысл поспешить на улицу Ильфа и Петрова, 4, чтобы полюбоваться новой одесской достопримечательностью. Подчеркну еще раз: исключительно одесской. Во всех смыслах!