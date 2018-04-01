Насилие над детьми как признак нетерпимости общества

В прошедшую субботу в Одессе при участии общественности, журналистов, совместно с представителями Ровно и Житомира прошла акция-марш "Малыш, я рядом". Колонна прошествовала от памятника Дюку Де Ришелье до дельфинария "Немо".

Общественные активисты Наталья Наумова, Светлана Захарова, Зоя Мельник, Дмитрий Ревун, Елена Овчинникова и Александр Сопельник приняли участие в данном мероприятии. Основной уклон акции был направлен на тему насилия в детских домах, там, где дети не могут никому пожаловаться на своих воспитателей, а если дети и жалуются, то их никто не слышит, они же дети.

Организаторы поделились своими впечатлениями от марша. Большое человеческое спасибо всем, принявшим участие. Данная идея реализована, и это был только первый шаг. Впереди нас ждут глобальные перемены, когда-нибудь на подобные акции будут приходить десятки или сотни тысяч людей. А предысторией их будет наш марш, который состоялся 14.04.2018 года – первый в истории Украины марш в защиту прав детей. Организаторы акции ожидали, что людей будет немного. Мы знаем, как у нас в обществе не любят эту тему, как это неприятно для большинства и даже раздражительно. И поэтому мы были приятно удивлены присутствием сотрудников ювенальной превенции города Одессы.

Спасибо Валентине Александровне, без лишних слов. Особая благодарность Елене Овчинниковой за участие и медийную поддержку марша.

Спасибо всем, вместе мы, граждане Украины – мы команда! Это очень здорово. Спасибо всем, и каждому в частности. Это был первый шаг, маленький, но очень решительный.

Сказать, что это было просто – нельзя. Трудно. Морально трудно. Шагать и понимать, что именно в этот момент где-то ребёнок подвергается жестокости. Осознавать, что этого мало. Что всех не спасти. Что есть те, кто даже сам не понимает, что они пособники, соучастники и преступники. И есть маленькие сердечки, которые болят. Каждый день, всю свою недолгую жизнь.

Это был страшный марш. Свечей по списку погибших детей было раз в пять больше участников марша. Ужасает тот факт, что так много погибших детей.

Люди, обратите внимание на несчастных детей, подвергающихся насилию, их жизнь не менее страшная, чем их смерть!

Участники акции сошлись в едином мнении, что простой вызов полиции по номеру 102 в данном случае малоэффективен, должна быть совместная общественно-государственная платформа для реализации данного вопроса в полном объеме, полагаться только на усилия государства не стоит.