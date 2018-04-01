Бульвар Жванецкого замер в ожидании

Вот уж в самом деле историческое место – бульвар Жванецкого, он же – бывший Комсомольский, он же – бывший Искусств. Сам бульвар не такой уж и большой, а сколько памятных дат и событий! И какое место контрастов!

Мы переходим Тещин мост, проходим мимо Уголка старой Одессы – и вот он, бульвар имени Михал Михалыча, начавший именоваться так (бульвар Жванецкого) не так уж и давно – с 2005 года. Сразу же «натыкаемся» на сохранившийся далеко не в лучшем виде памятник Апельсину, перекочевавший сюда из «другого центра» города. Памятник этот, напомню, еще именуется как памятник взятке – в виде горы апельсинов Павлу I, чтобы он все-таки дал возможность развиться городу.

Далее – аллея с клумбами, деревьями, скамейками и кафе. А еще Медтехника и еще что-то «сугубо медицинское».

Кстати, именно здесь, когда бульвар вовсе не был бульваром, находилось частное имение с огромным вишневым садом, в котором волей судьбы побывал сам Антон Павлович Чехов, у которого на этом месте и родился, ни больше, ни меньше, замысел знаменитого «Вишневого сада». Об этом факте свидетельствует установленная на бульваре табличка, на которую, увы, мало кто обращает внимание.

Впрочем, это отдельная история…

А когда-то здесь просто блистали и таблички с высказываниями Михаила Жванецкого: «Чиновник, не бери то, что раздаешь», «Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах», «Одно неловкое движение, и Вы отец», «Не смог предотвратить – возглавь!», «Придумали понятие народ, чтобы обманывать отдельных людей», «Имей совесть и делай, что хочешь!» и др.

Кстати, если помните, как только бульвар был наречен именем Жванецкого, на нем, кроме упомянутых изречений нашего известного одессита, появились и новые скамейки, и урны. Об урнах – отдельная история. Что-то тогда явно произошло с чувством юмора у наших коммунальщиков (только ли у коммунальщиков?). Все дело в том, что на каждой такой новой урне был изображен «лик»… самого Жванецкого, начертанный через трафарет. Потом изображение Жванецкого исчезло. Урны, правда, большей частью – тоже.

Тут же, на небольшой площади у того места, где на бульвар выходит улица Торговая – отличная детская площадка и более-менее благоустроенная территория.

Однако все становится «хужее и хужее», как только мы идем по бульвару дальше. Между Торговой и Художественным музеем на бульвар выходят задние дворы домов по улице Софиевской. «Благость» сразу проходит: старые и поломанные скамейки, разбитый асфальт, загаженные собаками клумбы. Столь же удручающе смотрится задняя стена памятника архитектуры – Художественного музея…

Но совсем портится настроение при взгляде на склоны, которые проходят под бульваром. Тут вам и мусор, и давно не отремонтированные лестницы, внушающие опасение подпорные стены. Кроме того, вдоль практически всего бульвара со стороны моря пролегает на сегодняшний день облезлый, а в некоторых местах и грозящий обвалом парапет. Есть и проблемы с освещением этого исторического места.

Бульвар словно замер в ожидании перемен. И вот они вроде как наступили. О том, что бульвар нуждается в существенном преобразовании, шла речь на заседании Консультативного совета по вопросам планирования территорий города.

Итак, что предлагается? Самое существенное: капитальный ремонт и благоустройство. Кроме того, здесь появится и велосипедная дорожка. Асфальт заменит плитка или декоративный бетон, оформленный под брусчатку. Ну и появятся такие необходимые «вещи», как новые скамейки, урны и фонарные столбы, стилизованные под старину, озеленение, ливневки. Намечается даже установка смотровой площадки с пандусом у знаменитого Шахского дворца

Вроде все замечательно? Оказалось, что не совсем так: далеко не всем во время обсуждения его концепция преобразования пришлась по вкусу. К примеру, одесский скульптор Михаил Рева по поводу предложенного проекта высказался о том, что «нужны концептуальные решения. Советские методики – все эти лавочки, урны – это уже неинтересно. Никто не подходил к решению проблем с точки зрения урбанистики, для этого нужно привлечь ассоциацию архитекторов».

Некоторые члены Консультативного совета говорили и о том, что воплощать подобные преобразования в жизнь имеет смысл только после проведения соответствующего архитектурного конкурса.

То есть, суть в том, что прежде всего нужно провести первоочередные противооползневые работы, а уже потом начинать и реконструкцию самого бульвара с применением новых концептуальных решений. В общем, все нужно сделать так, чтобы и бульвар стал обновленным, и сохранился его исторический облик и образ.

Члены Консультативного совета решили подготовить все замечания до следующего заседания, а управлению архитектуры было рекомендовано заняться конкурсом и представить новую презентацию проекта.

Так что бульвар Жванецкого находится пока в своем прежнем состоянии – он снова замер в ожидании…