Покупательная способность одесситов ниже на треть, чем при Януковиче

Оборот розничной торговли в Одесской области в 2017 году составил 47 миллиардов гривен. Об этом сообщает региональная служба статистики.

Большая часть этой суммы приходится на Одессу, где оборот розничной торговли составил 34,5 миллиарда гривен.

Для сравнения: в 2013 году оборот розничной торговли Одесской области составил 28,9 миллиарда гривен, а Одессы — 22,1 миллиарда. Если учесть обесценивание гривны с учётом инфляции, то реальный оборот розничной торговли по итогам 2017 года сократился примерно на треть по сравнению с последним «домайданным» годом.