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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Восстановлением массово выгорающих лесов в Одесской области никто не занимается

Категория: Новости

Восстановлением массово выгорающих лесов в Одесской области никто не занимается

В 2017 году в Одесской области новых лесов высадили лишь 600 гектаров.

Об этом сообщает региональная служба статистики.

Отметим, что площадь лесных пожаров в 2017 году более чем вдвое превысила аналогичную площадь в 2016-м.

Что же касается восстановления лесных ресурсов, то с 2008 по 2013 год в регионе ежегодно высаживали от 2200 до 3700 гектаров леса. Однако после победы Евромайдана темпы восстановления лесов значительно снизились: объёмы высадки сократились до 400–600 гектаров.

Напомним, ранее Одесский облсовет обратился в Киев с просьбой о деньгах для финансирования лесного хозяйства, которые не выделяются вот уже несколько лет. О результатах рассмотрения этого обращения пока ничего не известно.



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