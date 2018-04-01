И хочется, и колется

На днях в Киеве завершился традиционный форум по вопросам безопасности. На нем Петр Порошенко сделал заявление об урезании сотрудничества с Российской Федерацией. Ранее об этом уже говорил премьер-министр Владимир Гройсман. А непосредственно на форуме выступили многие наши «очильники». Там появился даже уже подзабытый Арсений Яценюк, словно вылезший из вашингтонского чулана. Лидер «Народного фронта» делал громкие заявления в форме постановки задач, в том числе руководителям блока НАТО и государствам Европейского Союза. И на них отвечал положительно в отношении приема Украины в европейскую семью. Форум «безпековый». Однако на нем не прозвучало вопросов относительно экономической, экологической безопасности. Хотя перед тем Верховная Рада приняла в первом чтении закон об основах безопасности и обороны Украины. После выступления Порошенко сложилось впечатление, что наши власти с одной стороны хотят ограничить сотрудничество с Россией, а с другой – опасаются предпринять конкретные действия. Ведь отказ от сотрудничества с Россией может обернуться недопоставкой топливных сборок для атомных реакторов, которые наши руководители уже пытались заменить изделиями американской фирмы Вестенхаус. Однако практика показала, что реакторы ВБР-1000, которые применяются в наших атомных реакторах, мягко говоря, не хотят принимать чужеродные им изделия. Украина, хотя имеет залежи урана, сама твелы не производит. Возникает вопрос, думали ли об этом «отказники»? Кроме того, треть всех энергогенерирующих мощностей Украины пользуются российским капиталом. И собственниками этих мощностей в большинстве своем являются российские олигархи типа Байбакова. И отказаться от сотрудничества с ними – означает риск международных судебных исков. И не факт, что украинские юристы эти суды выиграют. Чему служит примером признание королевским английским судом трехмиллиардного долларового долга Украины перед Российской Федерацией. Эту сумму позаимствовал Виктор Янукович. Но возвращать долг придется всем украинцам. Это к тому, что наши власти упорно ждут кредитов Международного Валютного Фонда. Видимо, они тоже не собираются возвращать эти заимствования.

Россия поставляет Украине 80% необходимого нашим металлургическим предприятиям антрацита. И всего 8% каменного угля этой дефицитной марки приходит из Южной Африки. В нашей стране давно уже нет государственных металлургических предприятий. И все закупки для сталеваров производят частники. Как правило, они действуют через посредничество Швейцарии. Ахметов, Байбаков и иже с ними завозят уголь по своему разумению. Блокада Донбасса привела к тому, что якобы привозной уголь на самом деле все тот же донецкий. Только Россия оформляет на него другие документы. И уже с намного большей ценой.

Перед «безпековым» форумом Петр Порошенко летал в Берлин с официальным государственным визитом. У него была цель – уговорить Ангелу Меркель заблокировать строительство Северного потока-2, который за свои средства прокладывает Газпром. Меркель послушала и для приличия даже позвонила Путину с пожеланием сохранить транзитные возможности Украины. Глава Газпрома Миллер вскоре перезвонил в «Нафтогаз». Но конкретных объемов прокачки газа не обещал. Скорее всего, это будет не более пятнадцати миллиардов кубометров в год. Хотя для того, чтобы украинская газотранспортная система не работала себе в убыток, нужен транзит газа около 50 миллиардов кубометров. Тут еще «отличился» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Совсем забыв свое место, он позволил себе в прессе поучать Ангелу Меркель и указывать ей, как поступать с Северным потоком-2. Однако «люби друзи» себе на уме. Германия уже дала согласие на прокладку газопровода по дну Балтийского моря. На днях такое согласие дала и Финляндия. Все идет к тому, что для сохранения украинской газотранспортной системы надо привлекать европейских партнеров, предоставив им долю в управлении ГТС. Но наши газовики пока даже не приступили к переговорам о заключении нового договора с Газпромом на транзит газа. Хотя нынешний договор истекает в конце 2019 года. Бездействует и министр топлива и энергетики Игорь Насалик. В его ведении находится «Укргаздобыча». Ее рентабельность превышают 400%. Но в то же время предприятие сумело выполнить план освоения средств в 2017 году только на 30%. Куда уже дальше? Как говорил один украинский философ, нам нужно много всего, но всего на всех не хватает. И при этой нехватке наши власти отказываются от выгодного сотрудничества. Правда, не от продажи шоколада. Порошенко заявил, что закроет все представительства в странах СНГ. Хотя разорвать весь договор о дружбе и сотрудничестве наши власти не решаются. Поскольку в этом договоре говорится о признании наших границ. Словом, нашим «очильникам» и хочется, и колется.