Порошенко на шпагате: как выйти из СНГ и Большого договора с РФ так, чтобы не выйти

Президент Украины Петр Порошенко во время 11-го Киевского форума по безопасности заявил, что поручил правительству начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов Содружества независимых государств (СНГ). Порошенко также настаивает на пересмотре всех договоров, заключенных в рамках СНГ. «Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения об официальном прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ, как и об окончательном закрытии украинского представительства при соответствующих институтах в Минске», – сказал Порошенко.

Напомним, что СНГ было основано главами РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года, когда в Вискулях (Беловежская пуща) были подписаны «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств» (так называемые «Беловежские соглашения»). С украинской стороны их подписали Леонид Кравчук и Витольд Фокин. Уже 10 декабря 1991 года соглашение было ратифицировано Верховной Радой Украины. Украина с 1993 года является ассоциированным членом СНГ, но так как не ратифицировала устав организации.

СНГ – не только Россия

По мнению экспертов, больше всего выход Украины из СНГ отразится на торговле не с Россией, а с другими станами Содружества. Стоит отметить, что Украина активно торгует с такими участниками СНГ как Беларусь, Молдова, Казахстан, Азербайджан, восстанавливая обороты после падения в 2014-2015 годах. Как известно, в 2015 году доля стран СНГ во внешней торговле Украины упала вдвое – с 34% до 16,6%, в основном за счет замораживания экономических отношений с РФ. Торговля с другими странами Содружества упала значительно меньше, а в 2016-2018 годах она начала расти. Так, товарооборот между Украиной и Беларусью в течение 2017 года увеличился на 20% и составил 4,6 миллиарда долларов. «СНГ ведь более широкая организация, чем Россия. При выходе из СНГ нам ведь придется думать, как поддерживать торговые отношения с другими постсоветскими странами, например, с Беларусью и Казахстаном. Если отношения с Россией по всем пунктам разорваны, то выход из зоны свободной торговли СНГ может означать негативные последствия для отношения с Беларусью и другими странами. Украина до сих пор участвует в Зоне свободной торговли (ЗСТ) СНГ, за исключением России, однако теперь непонятно, собираемся ли мы выйти из ЗСТ с остальными странами СНГ. Вот здесь могут быть серьезные экономические последствия», – заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

«Не секрет, что в ходе заморозки торговых отношений с РФ другие страны СНГ – Молдова, Беларусь, Казахстан – стали выполнять функцию экономических посредников, продавая Украине нужные товары или покупая украинские товары, в том числе для дальнейшего экспорта в РФ. К примеру, экспорт белорусских нефтепродуктов обеспечивает до 40% потребностей Украины в бензине и дизеле. После выхода из соглашений СНГ стоимость белорусского бензина может подскочить из-за повышенных пошлин.

Затронет выход Украины из СНГ и торговлю с Россией. Стоит отметить, что Киев и так постарался сделать все возможное, чтобы взаимная торговля между двумя странами упала до минимума. Между тем товарооборот между Украиной и «страной-агрессором» продолжает расти, причем не в пользу Киева. Экспорт Украины в Россию за I квартал 2018 года составил 853 млн долл., что на 8% меньше, чем в I квартале 2017 года. Однако импорт из России в Украину за I квартал 2018 года вырос на 28% по сравнению с I кварталом 2017 года. «Товарооборот растет за счет того, что Украина вынуждена покупать уголь, который она раньше закупала в Донбассе. Теперь он поступает через РФ. Поскольку Украина в антраците очень нуждается, то объемы торговли в этой сфере растут. И это, пожалуй, одно из основных направлений в сфере товарооборота. Ведь страны приостановили сотрудничество в межгосударственной экономической сфере, но не ввели запреты на торговлю частную. Действия частного бизнеса перевели за пределы соглашения о Зоне свободной торговли СНГ, а это значит, что украинские товары облагаются пошлиной, которая в 2 раза выше, чем пошлины на российские товары в Украине, которые ввозятся на более выгодных условиях. Именно такие невыгодные условия себе сделала Украина при вступлении в ВТО в 2008 году», – заявил Суслов. По его словам, в случае денонсации Договора о дружбе с Россией, между двумя странами может быть отменен безвизовый режим, а значит, под вопросом окажется судьба сотен тысяч украинских заробитчан.

Эксперты о выходе Украины из СНГ

Комментируя заявление президента, политический эксперт Андрей Золотарев в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что за его словами стоит желание понравиться патриотически настроенным избирателям. «Не будем забывать то, что мы так и не ратифицировали устав СНГ, и участие Украины в этой организации было номинальным. Если рассматривать с точки зрения политической, собственно, это мало что меняет. С экономической – мы теряем возможности лоббирования национальных экономических интересов. Но с точки зрения предвыборной апелляции Петра Порошенко к патриотической части избирателей, ход, в принципе, правильный», – отметил эксперт. Директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко напомнила, что Украина принимает участие в уставных органах СНГ только как наблюдатель и только для того, чтоб иметь возможность донести свою позицию до государств-участников СНГ. «Давайте уже денонсируйте Беловежское соглашение о развале СССР и создании СНГ. Потому что больше нам с СНГ нечего денонсировать, и за двадцать лет до возникновения этой реформаторской революционной идеи в головах текущей власти Украина и так сделала все, чтоб не интегрироваться в Содружество. Поэтому, чтоб сейчас гордо выйти и хлопнуть дверью, придется сначала незаметненько туда войти», – отметила Дьяченко на своей странице в Facebook. По мнению политолога Александры Решмедиловой, вопрос по поводу Украины и СНГ актуализировался политиками в связи с приближающимися выборами. Однако, как она подчеркнула, в документах, связанных с сотрудничеством страны с СНГ, много социальных вопросов, которые еще нужно изучить.

Политаналитик Руслан Бизяев также считает, что шаг Порошенко в сторону выхода из СНГ – очередное заигрывание с потенциальным электоратом. «Примеряя тогу миротворца, гарант и его молодая команда никогда не забывают налить чуть елея потенциальному электорату. Отсюда и все заявления о выходе из СНГ. Шума много. Реального толку – как всегда. Украина и так в СНГ «мертвая душа», – подчеркнул Бизяев. Вместе с тем, с расторжением отдельных положений Большого договора с РФ все гораздо сложнее. «Потому и шило неудержимо рвется из мешка. Вместе с этим Порошенко заявил, что не собирается полностью отменять соглашение о дружбе. «Почему нельзя полностью отменять этот договор? А мы только приостанавливаем действие нескольких статей. Есть важные для Украины положения, где стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны поддерживают нерушимость существующих между ними границ», – пояснил президент», – напомнил Бизяев.

Между тем, эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на показную серьезность намерений первых лиц государства, до конкретики, как обычно не дойдет. По словам политолога директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, главная цель власти – не отмена договора с РФ, а самопиар на благодатной почве вражды с «агрессором». «Это чистой воды спекуляция. Подобными заявлениями власть пытается пиариться на российской теме и избежать информационного кризиса. Ведь если Украина до 1 октября не откажется от Большого договора о дружбе и сотрудничестве, то он автоматически будет продлен на 10 лет. Киев не решается разорвать соглашение, поскольку сразу же будет обвинен в эскалации конфликта. Но осенью возмутиться могут «правые», которые скажут, что Порошенко тайно дружит с Путиным. Власти одновременно хотят и избежать этих обвинений, и не разорвать сам договор с Россией», – объясняет Бортник.

Прогноз неутешителен

О том, что власть вряд ли задумывается о юридической стороне вопроса возможного разрыва договора о дружбе с РФ, говорит эксперт-международник Павел Рудяков. «В Украине за последнее время были приняты десятки законов, которые даже не имели положительной оценки научно-экспертного отдела Верховной Рады. Вот и здесь мы видим чистую политику, а международно-правовая сторона никого не волнует. Но, предпринимая какие-то шаги, власть совершенно не просчитывает ответные меры, игнорируя возможные последствия.