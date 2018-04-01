Письма из далекой древности

Археологический клад черноморских островов

В последние годы в украинской прессе все чаще вспоминается остров Змеиный. На слуху он потому, что вокруг его шельфа происходили споры по поводу границы с нашими румынскими соседями, которые претендовали на владения этой территорией. А по данным геологической разведки здесь предполагают значительные запасы природного газа и нефти. И спустя какое-то время это национальное богатство станет пополнять не только энергетический баланс, но и государственную казну. Правда, в период президентства Ющенко в результате разных судебных тяжб Украина потеряла значительную морскую территорию, уступив ее Румынии.

В настоящее время остров Змеиный стал важным украинским морским форпостом в Черном море. Здесь постоянно функционирует морской пограничный отряд. Его благоустраивают и надежно заселяют. Но этот остров с давних времен привлекал историков и археологов, как важный научно-исторический объект, где многие века жили представители разных народов. Он просто «нашпигован» предметами прошлых веков. Здесь постоянно велись раскопки в поисках древних предметов. Они уже являются важными историческими экспонатами многих музеев мира.

Недалеко от Одессы находится еще один очень привлекательный для историков и археологов остров Березань. Расположен он в Николаевской области недалеко от Очакова, но многим этот район известен, как зона морского отдыха у села Рыбаковка. Кто бывал здесь, не мог не обратить внимания на этот остров, что расположен в четырех километрах от берега и занимает площадь в длину около километра и 700 метров в ширину. На первый взгляд он кажется пустынным, непривлекательным. Но это ошибочное представление о нем. Я тоже так считал, пока не узнал о его истории и быте здешних древних поселенцев, которые оставили для нас ценные очень важные предметы быта и промысла, особенно неоценимые письма, написанные 2500 лет назад.

Я несколько раз бывал на этом острове, но меня он интересовал тем, что здесь 6 (19) марта 1905 года были расстреляны руководители восстания на крейсере «Очаков»: лейтенант Петр Шмидт, машинист Александр Гладков, комендор Николай Антоненко и старший бателор Сергей Частник. У обрыва острова, где были расстреляны бунтовщики, установлен памятник с именами погибших.

Свинцовые письма

Жители разных эпох всегда интересовались прошлым своей страны и планеты в целом. Ученые постоянно искали ответ: кто мы, и каково наше прошлое? С этой целью изучали древние поселения, искали предметы того времени, чтобы более точно определить, как жили люди многие тысячи лет назад. Ученых особо привлекали наскальные рисунки древних людей, которые отображали зверей, домашних животных или ремесла жителей того времени. Особое внимание заслуживают письменные сообщения, что дошли до наших дней, написанные на бересте, папирусы, которые хорошо сохранились в египетских песках. Эти послания из прошлого свидетельствуют о конкретных фактах быта предков, их ремесле и занятиях.

Письменные послания любого содержания и написанные на различных предметах являются неоценимыми реликвиями и важным источников для научного мира. А вот письма, которые были найдены на острове Березань совсем недавно – в 2017 году, заставили ученых смотреть по-другому на то, чем здесь занимались поселенцы нашего края 2500 лет назад. Чем важны и бесценны найденные письма? Тем, что они были написаны на свинцовых пластинках, и их время сохранило. Впервые такое письмо было найдено более ста лет назад в пригороде Афин. Древнегреческий автор писал своим домочадцам приказание: «Отнести на керамический рынок в горшечный ряд», очевидно афинянин Мнесиерг посылал письмо зимой и находился в пригороде Афин, поэтому просил домашних прислать ему теплую одежду – овечьи или козьи шкуры, а с ними и подошвы для обуви.

В концеХ1Х века было обнаружено второе письмо, причем, по мнению ученых более древнее, чем афинское. Его нашли в Ольвии. В нем некий Артикон также дает распоряжение своим домочадцам, живущим в Ольвии: «Если вас выгонит из дома Миллион, переселяйтесь в комнату к Атаку, если, конечно, он позволит. Если же нет, то в (помещение) к Агатарху». В конце письма автор приказывает забрать у какого-то Кардона часть шерсти, очевидно, она предназначалась в уплату за квартиру.

Меня особо заинтересовало содержание третьего свинцового письма, которое было найдено

в Ольвии. Интересно оно тем, что в нем автор предлагает взятку судье. Оказывается, коррупция – стара, как мир, а потому и неистребима. А мы хотим искоренить ее в наши дни. О чем свидетельствует письмо, которому более 2500 лет. В нем автор пишет: «Так же, как мы не знаем тебя, мы не знаем, как выступят по новому делу нижеследующие поименованные лица, а также и другие (имярек), задумавшие дать свидетельские показания». И здесь же автор просит помешать им сказать свое слово, за что он обещает вознаградить судью «достойным подарком».

Четвертое письмо тоже было из Ольвии, в нем идет речь о семейном быте. Пятое свинцовое послание из Ольвии сохранилось плохо, но кое-что все же специалисты восстановили, но требуется дальнейшее его изучение, а в сохранившейся части письма вот о чем идет речь: «О Протагор! Отец пишет тебе, что его обижает Матасий, поскольку он обманывает его и лишил его фортегесия …Пойди к Анаксагару и расскажи, ведь он говорит, что тот – раб Анаксагара, утверждая «Мое имущество держит в руках Анаксагор – рабов, рабынь и дома»»… Слово «фортегесия» впервые встречается в древних посланиях. Ученые предполагают, что речь идет о новой морской профессии, что-то вроде морского агента.

Но в свинцовых письмах повествования идут не только о хозяйственных, бытовых и судебных делах. Нередко в них встречаются проклятия. Очевидно, в то время проклятие имело важное психологическое влияние в общении людей, и они верили в силу проклинающего слова. И вот что характерно: если в письме шла речь о проклятии, то на такой свинцовой пластинке есть отверстие от гвоздя. То есть такое письмо прибивали к дереву. Причем жители проклинали своего врага по-разному, желая, чтобы у неприятеля отсохли руки и ноги. И на проклятии обязательно указывалось имя обидчика.

Следует отметить, что из пяти найденных в последнее время свинцовых писем, четыре принадлежат нашему краю, то есть остову Березань и Ольвии, которая находится в Николаевской области Очаковского района. В прошлом это древнегреческое государство славилось своей мощью и красотой, имело важное значение в морской торговле.

Здесь археологические раскопки ведутся с конца Х1Х века. Найденные письма и предметы на территории самой Ольвии и на острове Березань имеют особую ценность в том, что раскрывают ученым все новые взгляды на жизнь здешних поселенцев. А как свидетельствую данные, за многие века здесь жили греки, римляне, готы, варяги, англичане, французы. Запорожские казаки хотя здесь и не жили, но их «чайки» тоже причаливали у этого острова.

Находки подтвердили хождение монеты

Смотришь на крошечный остров Березань, и трудно себе представить, что в его недрах найдены тысячи ценных исторических предметов, которые нашли свое место в музеях Одессы, Киева, Николаева, Херсона и Эрмитажа. Во время раскопок было раскрыто древнее поселение и его некрополь, нашли здесь остатки жилых домов и хозяйственных построек античной эпохи, в том числе остатки находившегося на острове храма богини любви Афродиты. Особую ценность представляют терракотовые статуэтки Афродиты, Апполона, голубя, сидящего на троне богини.

В 2017 году научная экспедиция нашла на острове очередное свинцовое послание из древности. Его обнаружила группа питерских археологов, которая постоянно здесь работает в соответствии с международным договором об исследовании острова. Ученые нашли свинцовое письмо, свернутое в трубочку, как пергамент. Это говорит о том, что это письмо не было развернуто и прочитано. Все переживали, не рассыплется ли свинцовый сверток, когда его начнут разворачивать. И опасения были обоснованы, ведь послание пролежало в земле 2500 лет. К счастью, не рассыпалось, даже нацарапанные буквы на свинце видны. Сейчас эпиграфисты изучают его и представят на Международном археологическом форуме, который состоится в мае 2018 года в Николаеве.

Очередная находка 2017 года на острове Березань заслуживает особого внимания еще и тем, что помогла пролить свет на то, ходили ли монеты при торговле в то древнее время. Правда, ученые пока окончательно не определили, является ли эта находка весовой мерой или монетой. Новая находка представляет собой бронзовую голову тунца, как монета древности. Нанесенные на голове точки определяют ее вес, точнее, скольким «тунцам» товар эквивалентен по весу. То есть, своеобразная монета. Таких монет-«тунцов» находящихся в распоряжении ученых, не более 10. Шесть их них хранятся в музеях Николаева, Одессы, Москвы, Киева, Питера. Находка 2017 года представляет собой особую ценность, так как это первая монета-гиря, которая обнаружена в культурном слое на Березани, а не куплена у коллекционеров. Уникальность ее и в том, что монета находилась в обиходе только в древнегреческом Борисфениде, а не являлась монетой Ольвии.

Археологические находки на острове Березань продолжают удивлять и радовать ученых своей оригинальностью и неповторимостью. Ученые обратили внимание на найденную здесь ручку от зеркала. Она представляет собой изображение «улыбающейся Медузы Горгоны», такой был прием у древних мастеров в V – V1 в. до н.э. А вот мастера более позднего времени изображали этот персонаж в виде чудовищных страшилищ, трех сестер-горгон с женским лицом и змеями вместо волос. Согласно мифам, ее взгляд обращал человека в камень. Тогда как в более раннюю эпоху античности улыбающаяся Медуза считалась божеством, которое оберегало человека. У древних греков также встречается изображение Медузы Горгоны на монетах. Причем в одних случаях они изображены на монетах улыбающимися, на других – устрашающими. Все эти предметы, найденные в последние годы, уже нынешней весной будут представлены в Николаевском краеведческом музее на выставке «Березаньские сонеты». Будем надеяться, что земля крошечного полуострова и впредь будет радовать любителей старины все новыми археологическими ценными находками.