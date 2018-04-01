Человек – робот

А телефон год не работает

Недавно к нам в редакцию пришло письмо. Его автор пишет: «Уважаемый редактор газеты «Слово» Игорь Назаренко! К вам обращается ветеран труда, участник ВОВ Кирьязова Александра Ивановна. Мне 89 лет. У меня был проведен за мой счет телефон «Укртелекома». И вот уже больше года как телефон не работает. Несколько раз обращалась на телефонную станцию, но ответа так и не получила. Я очень больная, плохо вижу, ходить по конторам не могу. И уже не знаю к кому обратиться за помощью. Но я получаю вашу газету и прошу вас, может быть, вы поможете решить мою проблему».

К сожалению, с плохой работой городского телефона в настоящее время сталкиваются многие. Раньше этот вопрос решать было проще, позвонил в бюро ремонта городской телефонной станции и поломку устраняли оперативно. Теперь все вопросы по ремонту и установке городских телефонов решают в Киеве в центре компании «Укртелеком».Если вы позвоните туда по номеру 0800506800, вам ответит автомат, подскажет, какую цифру на вашем телефоне надо нажать, чтобы подучить желаемый ответ. При необходимости тот же автомат подскажет, как пообщаться с дежурным оператором центра.

И вот здесь надо набраться терпения, чтобы соединение с оператором произошло. Автомат сообщит вам, что вы поставлены на очередь, так как свободного оператора нет, ждите соединения, прогнозированное время соединения 10, 12 и больше минут. Набирайтесь терпения и ждите, слушая в трубке музыку. Через какое – то время автомат сообщит, сколько еще осталось времени ждать вашей очереди. И вот долгожданный длинный гудок в трубке, и раздается голос оператора. Он выслушает вашу проблему, и если она связана с ремонтом телефона или восстановлением работы интернета, сообщит, что заявка на выполнение работ сделана, вам сообщат результат в течение 24 часов.

Мне ответила оператор, которая назвалась Еленой. Она выслушала мою просьбу и, узнав, что я веду речь не о своем квартирном телефоне, а о телефоне другого владельца, сразу же категорически ответила, что согласно инструкции «Укртелеком» заявки принимает только от конкретного владельца телефона. Я ей говорю, что женщина не может вам звонить, телефон не работает, к тому же она больная и ходить не может. Вот она и обратилась в редакцию за помощью, а мы к вам. Ведь нельзя же все измерять инструкцией, когда речь идет о живом человеке. Оператор не дослушала мою просьбу, положила трубку. Диалог не получился.

Я второй раз позвонил в Киев. Мне ответила оператор Екатерина, она внимательно выслушала меня, попросила номер моего мобильного телефона и сообщила, что заявку на ремонт телефона в квартире Кирьязовой Александры Ивановны она дала, ждите результат.

И результат был неожиданным даже для меня. Раньше я звонил Александре Ивановне, автомат отвечал: «Номер телефона заблокирован», а на этот раз мне ответила сама хозяйка. Проблема решена!

Вот вам конкретный пример, два оператора, но одна решала проблему по инструкции, а другая – по человечности. Ведь когда оператор Елена говорила сомной, у нее на табло высветился номер телефона, с которого я звоню. И тут же появилась информация, что это служебный телефон, который зарегистрирован на газету «Слово». Следовательно,она могла убедиться, что речь идет не о личном интересе, а о помощи другому человеку. Но она не захотела эту помощь оказать. Это наглядный пример бюрократа, зашоренного инструкцией!

Инструкция не позволяет

Вопрос, о котором речь пойдет дальше, имеет пятилетнюю историю. Именно столько времени наша редакция ведет письменный диалог с департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета. По просьбе наших читателей мы обращались в департамент с тем, чтобы на улице Генуэзской обустроили нерегулируемый пешеходный переход в районе остановок трамвая, троллейбуса и автобусов. Здесь интенсивное движение автотранспорта, а пешеходный переход ликвидировали. Поэтому жители микрорайона с большим риском для здоровья и жизни, буквально маневрируя среди движущего транспорта, стремятся перейти улицу. Я был свидетелем, когда на отрезке улицы от Площади 10 Апреля и Посмитного происходили ДТП с травмами пешеходов. И даже это не послужило поводом для обустройства пешеходного перехода. На неоднократные обращения граждан в департамент с просьбой обеспечить безопасный переход через улицу Генуэзскую, был один ответ: «инструкцией не положено».

Многие граждане звонили на «горячую линию» мэра города. Но их просьбы отправляли почему-то в КП СМЭП,которое выполняет работы по разметке пешеходных переходов. От КП «СМЭП»нам приходили ответы: «На улице Генуэзской проектом не предусмотрен пешеходный переход» и разговор окончен.

В ноябре 2017 года я обратился с письмом по этому поводу к мэру Одессы Геннадию Труханову. Но письмо,как обычно, адресату не направили, а отослали его в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета. Оттуда пришел обнадеживающий ответза подписью заместителя директора департамента С.А. Щербан. В нем сообщалось, что сотрудники департамента обследовали участок улицы Генуэзской и «По результатам проведенного обследования, принимая во внимание расположение вблизи вновь открывшегося торгово-развлекательного центра, нахождение трамвайной остановки, увеличение количества пешеходов, переходящих проезжую часть ул. Генуэзской, интенсивное движение транспорта, КП «СМЭП» поручено разработать схему обустройства нерегулируемого пешеходного перехода по данному адресу». Все логично и обнадеживающе.

Однако через некоторое время из департамента пришло второе сообщение, что схема обустройства пешеходного перехода направлена в управление патрульной полиции для согласования.

В полиции тоже провели обследование, и начальник департамента патрульной полиции управления патрульной полиции в Одесской области решил, что новый переход размещать нельзя: если на одном уровне уже действуют такие переходы, то между ними должно быть расстояние неменьше 300 метров. А на улице Генуэзскаяуже есть переходы. «Поэтому, учитывая вышеизложенное, возвращаем схему организации дорожного движения на доработку».

Вот так, инструкцией не положено и делу конец. А тем временем пришла весна и по улице Генуэзской все больше людей направляется в Аркадию на отдых и многиерискуют, переходя улицу к остановкам.

А ведь можно было решить проблему по-человечески, а не по инструкции. Ликвидировать мало востребованный переходу гостиницы Аркадия и обустроить новый, где в нем нуждаются тысячигорожан и гостей.