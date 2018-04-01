Одесские правоохранители задержали банду мошенников

По информации ГУНП, в результате оперативно-следственных действий была задержана преступная группа в составе четырех человек - троих мужчин и одной женщины.
Как выяснилось, они обманным путем входили в доверие к пожилым людям и отбирали у них деньги.
Так, они подошли на улице к пожилой женщине и спросили, в каком магазине она обычно делает покупки. А когда пенсионерка в ходе беседы назвала им магазин, они ее заверили, что именно там сейчас проходит акция и есть возможность купить продукты по гораздо более низким ценам.
Однако для этого необходимо подтвердить свою платежеспособность.
А поскольку денег при себе у пенсионерки не было, она пригласила новых знакомых домой, где и показала деньги. Мошенники предложили ей запечатать деньги в конверт, чтобы потом раскрыть его уже в магазине. И… подменили его. В результате в конверте пенсионерка потом обнаружила только резаную бумагу.
Теперь в отношении задержанных начато производство по части 2 статьи 190 УК Украины (мошенничество).
Проверяется возможность причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям.