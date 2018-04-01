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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

«Активисты» требуют у мэрии закрытия российского Генконсульства в Одессе

Категория: Новости


«Активисты» требуют у мэрии закрытия российского Генконсульства в Одессе

Соответствующую акцию провела организация «РГБ». Они установили у здания мэрии стол с надувной раскрашенной куклой, изображающей работника консульства и пытались установить палатку.

Однако этого им не позволили сотрудники муниципальной безопасности.

Таким образом «активисты» решили выразить требование к горсовету обратиться с требованием к президенту о закрытии российского дипломатического представительства в Одессе.

О том, что в этом случае российские власти ответят «зеркально» и как такой ответ отразится на миллионах украинских граждан, проживающих в России, т.н. «активистов» явно не беспокоит.



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