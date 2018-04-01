Губернатор лично проинспектировал учения по ликвидации последствий ДТП на севере Одесской области

Учения с участием правоохранителей, медиков и спасателей прошли в Любашовском районе. Там, где сегодня проходило выездное аппаратное совещание областной администрации.

Согласно легенде учений, на участке трассы «Одесса-Киев», проходящей по территории района, столкнулись два легковых автомобиля. Один из которых в результате столкновения якобы загорелся.

Спасатели оперативно потушили «пожар», после чего с помощью спецсредств разрезали салон автомобиля. Чтобы достать условно пострадавших, которых они передали оперативно прибывшим работникам скорой помощи. А те, в свою очередь, незамедлительно доставили их в районную больницу.

По мнению Максима Степанова, учения имеют большое значение, поскольку именно здесь часто происходят ДТП. Дело в том, что этот участок Киевской трассы находится в наилучшем состоянии и водители здесь часто разгоняются, чтобы компенсировать потерянное на других участках время.