Под Одессой десятки людей буквально на минуту разминулись со смертью

ДТП произошло накануне на трассе «Одесса-Черноморск.

По информации Патрульной полиции, автомобиль «ДЕУ», в непосредственной близости от остановки общественного транспорта, врезался в пассажирский автобус. После чего его отбросило на остановку.

К счастью, находившиеся на остановке пассажиры успели сесть в автобус. Только поэтому обошлось без жертв и пострадавших. Проводится расследование.

Отметим, что по мнению экспертов, если бы столкновение произошло хотя бы на минуту раньше, то автомобиль бы бросило просто на людей, что могло бы привести к фатальным последствиям.