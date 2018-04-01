Муниципальную материальную помощь ко Дню Победы получат более восьмидесяти тысяч одесситов

Об этом сообщила на совещании в горсовете директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, на эти цели из городского бюджета выделяется 16,7 миллионов гривен. Так, по информации чиновника, единоразовую помощь в размере пятисот гривен получат две тысячи инвалидов войны, по четыреста гривен - около десяти тысяч участников войны и узников гетто и концлагерей, а так же по двести гривен – более семидесяти тысяч «детей войны».

Таким образом, всего материальную помощь к 9 Мая получат около восьмидесяти двух тысяч одесситов.

При этом Светлана Бедрега подчеркнула, что это – только сугубо муниципальная помощь, ведь государственные власти так же пообещали к 9 Мая обеспечить многим категориям ветеранов материальную помощью.

Напомним, что с инициативой выделения данной муниципальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а так же «детям войны» выступила фракция «Украинской Морской партии Сергея Кивалова».