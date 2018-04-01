Гладко было на бумаге…

Все лестницы, ведущие к морю, должны быть обеспечены системой наружного освещения до начала курортного сезона. Такую задачу поставил коммунальщикам городской голова Геннадий Труханов.

Вопрос с освещением трассы здоровья решен, но не до конца, считает городской голова Геннадий Труханов. По его словам, сама трасса действительно освещена, но вот лестницы, ведущие к ней, остаются темными.

В результате одесситы и гости города, которые хотят вечером прогуляться у моря, вынуждены спускаться и подниматься по лестницам буквально в потемках.

Поэтому мэр поручил КП «Горзелентрест», чтобы до начала курортного сезона были освещены и обеспечены перилами все основные лестницы и спуски, ведущие к Трассе Здоровья.