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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Гладко было на бумаге…

Категория: Новости


Гладко было на бумаге…

  Все лестницы, ведущие к морю, должны быть обеспечены системой наружного освещения до начала курортного сезона. Такую задачу поставил коммунальщикам городской голова Геннадий Труханов.

Вопрос с освещением трассы здоровья решен, но не до конца, считает городской голова Геннадий Труханов. По его словам, сама трасса действительно освещена, но вот лестницы, ведущие к ней, остаются темными.

В результате одесситы и гости города, которые хотят вечером прогуляться у моря, вынуждены спускаться и подниматься по лестницам буквально в потемках.

Поэтому мэр поручил КП «Горзелентрест», чтобы до начала курортного сезона были освещены и обеспечены перилами все основные лестницы и спуски, ведущие к Трассе Здоровья.



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