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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одессе снова рушатся фасады

Категория: Новости


В Одессе снова рушатся фасады

  Насей раз - на Черемушках. Накануне с фасада дома по адресу улица Космонавтов, 7 обрушилась часть плитки.

К счастью в этот момент на прилегающей территории не было прохожих, поэтому обошлось без пострадавших. При этом, по словам жителей дома, они уже не однократно обращались к коммунальщикам по поводу аварийного состояния дома, однако никакой реакции не последовало.

Отметим, что сам по себе проект пятиэтажных домов был разработан еще во Франции и рассчитан на двадцать-двадцать пять лет. У нас же многие «хрущовки» уже давно «разменяли» пятидесятилетний юбилей.



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