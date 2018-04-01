Воспитательница муниципального пансионата «Виктория» признана виновной, но оставлена на свободе

Киевский районный суд Одессы признал Наталью Цокур (Янчик), которая в лагере «Виктория» числилась ответственной за противопожарную безопасность, виновной в недобросовестном исполнении обязанностей по статье 137 УК Украины и приговорил ее к трем годам лишения свободы. Однако с отсрочкой исполнения приговора на два года.

Отметим, что Прокуратура так же не натаивала на наказании, связанном с реальным лишением свободы.

Согласно решению суда, подсудимой запрещено занимать должности, связанные с противопожарной безопасностью так же сроком на два года.

Добавим, что сама Наталья Цокур в ходе судебных слушаний заявляла, что она только формально и временно исполняла обязанности ответственной за противопожарную безопасность, а за две недели до трагического пожара в «Виктории» вообще уехала из лагеря.

Напомним, что в результате пожара в «Виктории» в серединке сентября прошлого года погибли две несовершеннолетние девочки.