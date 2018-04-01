В Одесской области поймали машину с 400 килограммами рыбы и раков

На трассе Одесса-Рени возле села Сафьяны полиция остановила автомобиль «ГАЗ», в багажнике которого было более 370 кг рыбы и 21 кг раков. Весь улов изъяли.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

Водитель не предъявил документов, подтверждающих законность перевозки хладнокровных. На 61-летнего мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 88-1 (нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также в пресс-службе ведомства напомнили о запрете на вылов рыбы, который введен до 9 июня. За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией объектов животного или растительного мира или без таковой.