Одесситы приняли участие в Дне диагностики меланомы

20 апреля 2018 года департамент здравоохранения Одесского горсовета совместно с городским Центром здоровья в рамках Всеукраинского дня диагностики меланомы провели в лечебно-профилактических учреждениях города диагностическую акцию.

В этот день акция проходила в одиннадцати центрах первичной медико-санитарной помощи и городских поликлиниках Одессы. Семейные врачи и врачи-дерматологи предлагали всем посетителям медучреждений пройти осмотр родинок и кожных покровов с целью раннего выявления новообразований и предопухолевых состояний кожи.

Всего во время Дня диагностики меланомы врачами были осмотрены 1726 одесситов. Мероприятие позволило своевременно диагностировать 53 случая подозрения на онкопатологию, из них: 9 случаев меланомы, 28 случаев базалиомы и 16 случаев эпителиомы. Также медики диагностировали ряд случаев доброкачественных новообразований кожи: кератома – 42, пигментный невус – 38, папиллома – 47, себорейный кератоз – 14 случаев.

Все пациенты с выявленными нарушениями были направлены на консультацию к онкологам и онкодерматологам специализированных лечебных учреждений.

Благодаря городской программе «Здоровье» все центры первичной медико-санитарной помощи Одессы обеспечены дерматоскопами. Любой одессит может пройти обследование родинок и других образований кожи при посещении семейного врача.

К врачу следует обратиться незамедлительно в случае любых изменений внешнего вида родинок, которые легко запомнить с помощью правила АККОРД:

А — асимметрия: здоровая родинка должна быть симметрична (исключения — пятна, несимметричные с рождения);

К — край: родинка имеет неровные, нечеткие края;

К — кровоточивость;

О — окраска: родинка разноцветная или изменила цвет;

Р — размер: родинка начала расти, опасно и появление множества мелких родинок рядом;

Д — динамика: если появляются корочки, выпадают волосы или пропадает кожный рисунок.