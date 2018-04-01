Завершается кампания декларирования доходов за 2017 год

В соответствии с нормами Налогового кодекса Украины граждане и лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность, должны подать декларацию об имущественном состоянии и доходах до 1 мая года, который наступает за отчетным.

Последний день представления декларации за 2017 год - 2 мая 2018 года.

Налоговая декларация подается налогоплательщиками по месту своего налогового адреса в один из таких способов (по выбору):

- лично или уполномоченным на это лицом;

- присылается по почте с уведомлением о вручении и описью вложения;

- средствами электронной связи в электронной форме с применением электронной цифровой подписи.

По почте документы нужно присылать с уведомлением о вручении и описью вложения не позднее, чем за пять дней до истечения предельного срока представления. Если же декларация подается в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи, то присылать ее нужно не позднее истечения последнего часа предельного срока представления.