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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

14-летняя девочка пропала с неизвестным мужчиной

Категория: Новости

14-летняя девочка пропала с неизвестным мужчиной

  Тарутинским отделением полиции Измаильского отдела полиции разыскивается Недова Наталья Александровна, 2003 года рождения, 20 апреля этого года пошла в школу и домой не вернулась.

Установлено, что в школе 14-летняя девочка в тот день не появлялась. А на следующий день прохожие видели, как несовершеннолетняя села в автобус с неизвестным мужчиной.

Приметы: на рост примерно 165 см, волосы темные, глаза серые.
Была одета: в джинсы, розовый свитер и черную куртку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девочки, просим обращаться по телефонам: (068) 840-14-86, или 102.



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