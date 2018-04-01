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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Сеть одесских аптек продавала запрещенные в Украине препараты

Категория: Новости

Сеть одесских аптек продавала запрещенные в Украине препараты

  В Одессе выявили ​​сеть аптек, в которых хранили и продавали запрещенные к реализации медицинские препараты российского и европейского производства.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Зафиксировали незаконное распространение во время санкционированного обыска сотрудники погранслужбы совместно с прокуратурой, полицейскими и СБУ в Одесской области в рамках уголовного производства по ч.2 ст.321-2 УК Украины (Нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).

Следствие продолжается.


Источник: Метроном



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