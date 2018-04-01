Сеть одесских аптек продавала запрещенные в Украине препараты

В Одессе выявили ​​сеть аптек, в которых хранили и продавали запрещенные к реализации медицинские препараты российского и европейского производства.

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Зафиксировали незаконное распространение во время санкционированного обыска сотрудники погранслужбы совместно с прокуратурой, полицейскими и СБУ в Одесской области в рамках уголовного производства по ч.2 ст.321-2 УК Украины (Нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств).

Следствие продолжается.