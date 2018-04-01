Суд оправдал ректора Одесского национального медицинского университета

Приморский районный суд Одессы оправдал ректора Одесского национального медицинского университета Валерия Запорожана, не найдя в его действиях состава правонарушения.

Как известно, с 23 апреля министерство здравоохранения Украины отстранило Запорожана от исполнения его служебных обязанностей. Основанием для такого шага в ведомстве назвали составленный в отношении ректора протокол полиции об административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Запорожана заподозрили в организации схем вымогательства денег у студентов, а также в «отчуждении» двух общежитий, спорткомплекса, отдельных зданий кафедры иностранных языков и научно–исследовательской лаборатории. Добавим, что Валерий Запорожан возглавляет вуз с 1994 года.