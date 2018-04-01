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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Нацпарк «Тузловские лиманы» получил в подарок от друзей новый лодочный мотор

Категория: Новости

Нацпарк «Тузловские лиманы» получил в подарок от друзей новый лодочный мотор

  Друзья национально-природного парка «Тузловские лиманы» сделали экологам щедрый подарок — вручили лодочный мотор. Об этом сообщает в своем Facebook сотрудник нацпарка Иван Русев.

Он рассказал, что на днях предприниматель и член координационного совета нацпарка Владислав Носаченко приобрел для «Тузловских лиманов» лодочный мотор. В меценатском деле финансово поучаствовал и старый друг нацпарка бизнесмен Сергей Джамаль. А продавец мотора Александр Пряхин так проникся их бескорыстным поступком, что внес и свою лепту — дал в подарок парку масло для двигателя, тахометр и помпу.

Напомним, полгода назад браконьеры украли у НПП «Тузловские лиманы» единственный имевшийся у них японский лодочный мотор.

«Естественно, продажная полиция ничего не расследовала. Но у нацпарка всегда есть надежда, что старые и новые друзья не бросят в беде. Огромное спасибо друзья!», — пишет Иван Русев.


Источник: Новостной портал Бессарабии



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