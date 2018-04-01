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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Проект «Неделя добрых дел» приглашает принять участие в высадке зеленой аллеи

Категория: Новости

Проект «Неделя добрых дел» приглашает принять участие в высадке зеленой аллеи

  Ежегодной традицией проекта «Недели Добрых Дел» является совместная высадка зелёной «Аллеи Добрых Дел» всеми участниками проекта с дальнейшей установкой памятной таблички, на которой перечислены все организации, принимающие участие в нашем марафоне, в частности – и в акции по озеленению города.

Принять участие приглашены все желающие.

Необходимый инвентарь и перчатки будут ждать своих владельцев на месте.

Место проведения: Центральный парк культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченка (Суворовская Аллея)

Дата и время: 26 апреля | 15:00 (приходите заранее).


Источник: INFOPORT



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