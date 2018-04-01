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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Патрульные полицейские обнаружили двух разбойников на угнанной машине

Категория: Новости

Патрульные полицейские обнаружили двух разбойников на угнанной машине

  В Суворовском районе двое преступников, угрожая ножом, угнали машину.

Двоих мужчин на угнанном "Volkswagen" разыскивали после заявления автомобилиста — он рассказал, что утром в Суворовском районе они избили его и, угрожая ножом, завладели автомобилем, на котором и скрылись.

Полиция объявила план "Перехват". Разыскиваемую машину заметили на проспекте Добровольского. Злоумышленники пытались скрыться, но машину догнали и заблокировали, одного из преступников задержали, второму удалось сбежать.

В кармане у задержанного также нашли кошелек ограбленного автомобилиста.


Источник: УСИ Одесса



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