Патрульные полицейские обнаружили двух разбойников на угнанной машине

В Суворовском районе двое преступников, угрожая ножом, угнали машину.

Двоих мужчин на угнанном "Volkswagen" разыскивали после заявления автомобилиста — он рассказал, что утром в Суворовском районе они избили его и, угрожая ножом, завладели автомобилем, на котором и скрылись.

Полиция объявила план "Перехват". Разыскиваемую машину заметили на проспекте Добровольского. Злоумышленники пытались скрыться, но машину догнали и заблокировали, одного из преступников задержали, второму удалось сбежать.

В кармане у задержанного также нашли кошелек ограбленного автомобилиста.