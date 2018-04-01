В Испании обнаружили крупнейшую в истории Европы партию кокаина

В среду, 25 апреля, министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо сообщил о том, что испанская полиция обнаружила рекордную для Европы партию кокаина.

Наркотики были спрятаны на судне, доставившем в порт Альхесирас бананы. Общий вес партии кокаина составляет 8 тонн 740 килограммов.

Судно зашло в испанский порт в воскресенье, 22 апреля. В связи с находкой арестованы шесть человек. Четверо из них — испанцы. Их взяли в Альхесирасе. Еще двоих арестовали в Лионе, они — граждане Франции.

Сойдо возглавил МВД Испании в ноябре 2016 года. До этого он был мэром Севильи и добился успехов в борьбе с преступностью в этом городе. Став членом правительства, он пообещал «очистить улицы испанских городов от наркотиков».

Грамм кокаина на «черном» рынке в Испании стоит примерно 28 долларов. Следовательно найденная партия принесла бы торговцам в случае реализации не менее 244 миллионов долларов!

Альхесирас — крупнейший порт в Испании. Например, в 2017 году через него в страну было завезено 101 миллион различных грузов. Порт привлекает наркоторговцев тем, что при таком грузообороте легче доставлять их товар.

Министр Сойдо прекрасно это понимает. Поэтому он ужесточил контроль в Альхесирасе. В январе здесь было изъято шесть тонн кокаина.