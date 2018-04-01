Министерство внутренних дел призывает увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности

Министерство внутренних дел Украины призывает ужесточить ответственность за нарушении в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности. В частности, МВД предлагает вдвое увеличить размеры штрафов для предпринимателей, говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Так, за нарушение требований пожарной безопасности для граждан предлагается установить штраф от 30 до 50 необлагаемых минимумов, а для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей - от 50 до 100 необлагаемых минимумов.

В настоящее время максимальный штраф, наложенный на правонарушителя, составляет 170 гривен.

Отмечается, что соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс принятые в среду, 25 апреля, на заседании правительства и направлены в Верховную раду.

Так, МВД и ГСЧС подготовят законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности".

В министерстве также отметили, что в течение последних пяти лет в Украине произошло около 353 тыс. пожаров, на которых погибло более 11 тысяч человек. Прямые убытки от пожаров составили почти шесть миллиардов гривен.

Напомним, в Украине 30 марта 2018 года начались проверки пожарной безопасности в общественных заведениях. Речь идет о проверках кинотеатров, торговых центров, школ, садиков. Руководство Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям отчитается о результатах проверок в середине мая.