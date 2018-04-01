Программа про модернизации лифтов «потяжелела» на тридцать миллионов гривен

Депутаты городского совета добавили на реконструкцию и замену городских лифтов тридцать миллионов гривен.

Как отметил директор департамента городского хозяйства Александр Козловский, на эти средства будут заменены сто тридцать лифтов и еще тридцать пять подъемников – существенно модернизированы.

Отметим, что выделяя коммунальщикам дополнительные средства, депутаты обратили внимание на необходимость тщательно выбирать оборудование и компании, которые будут обслуживать лифты.

Как было отмечено, в случае перепада напряжения некоторые лифты останавливаются и их приходится запускать заново, а у некоторых оборудование адаптировано к таким перепадам и они уже через несколько секунд вновь начинают работать самостоятельно.