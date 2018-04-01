Муниципальная охрана «прибарахлилась» на двадцать шесть миллионов гривен

Такую сумму дополнительно выделили предприятию депутаты городского совета.

По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, эти средства пойдут на оборудование, амуницию и повышение зарплат сотрудникам.

По его словам, со времени принятия профильной городской программы численность муниципальной охраны выросла вдвое. И при этом из-за низких зарплат боле сотни вакансий остаются незанятыми.

«Желающих обеспечивать общественный порядок за четыре с половиной тысячи гривен найти сложно!»- отметил виктор Кузнецов.

Отметим, что вопрос безопасности в последнее время становится приоритетным во всех курортных городах мира. И, по мнению руководства города, Одесса не должна быть исключением.