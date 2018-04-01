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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Муниципальная охрана «прибарахлилась» на двадцать шесть миллионов гривен

Категория: Новости


Муниципальная охрана «прибарахлилась» на двадцать шесть миллионов гривен

  Такую сумму дополнительно выделили предприятию депутаты городского совета.

По словам директора департамента муниципальной безопасности Виктора Кузнецова, эти средства пойдут на оборудование, амуницию и повышение зарплат сотрудникам.

По его словам, со времени принятия профильной городской программы численность муниципальной охраны выросла вдвое. И при этом из-за низких зарплат боле сотни вакансий остаются незанятыми.

«Желающих обеспечивать общественный порядок за четыре с половиной тысячи гривен найти сложно!»- отметил виктор Кузнецов.

Отметим, что вопрос безопасности в последнее время становится приоритетным во всех курортных городах мира. И, по мнению руководства города, Одесса не должна быть исключением.



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