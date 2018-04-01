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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Скоростной маршрут «Север-Юг» таки да - будет открыт в этом году

Категория: Новости


Скоростной маршрут «Север-Юг» таки да - будет открыт в этом году

  Об этом рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

По его словам, большая часть вопросов, связанных с открытием этого маршрута уже находится в стадии активного решения. Наиболее сложным и спорным моментом остается создание выделенной линии для скоростного трамвая, что и является непременным условием его скоростного формата.

По словам чиновника, речь идет об участке, проходящем по улице Преображенской. Как особо отметил Александр Илько, вопрос упирается в позицию целого ряда депутатов горсовета, которые возражают против этого, поскольку, по их мнению, это существенно затруднит движение автомобильного транспорта.



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