Одесские правоохранители «наехали» на менял на знаменитой «Книжке» и получили серьезный отпор

Накануне правоохранители решили провести отработку территории знаменитой «Книжки» на Александровском проспекте и в ходе мероприятия «внезапно» обнаружили двух человек, занимающихся незаконным обменом валюты. (Это же надо!)

Однако попытка задержать их и составить административный протокол переросла в настоящую силовую операцию.

Дело в том, что не ожидавшего такого поворота событий соседи задержанных по «торговле» попытались вступились за своих коллег, попытались отбить их и вступили в драку с полицейскими.

В результате оба «менялы» и два наиболее активных защитников были задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного производства по статье 345 УК Украины (угроза и насилие в адрес работника правоохранительных органов).