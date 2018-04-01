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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

На приобретение жилья для детей-сирот депутаты горсовета выделили двадцать шесть миллионов гривен

Категория: Новости


На приобретение жилья для детей-сирот депутаты горсовета выделили двадцать шесть миллионов гривен

  Депутаты утвердили городскую целевую программу по обеспечению жильем детей-сирот на 2018-2020 гг. Ее финансирование составляет сорок пять миллионов гривен, двадцать шесть из которых планируется освоить уже в этом году.

Жилье будет приобретаться в многоквартирных домах, где будет проведен необходимый ремонт.

Отметим, что по словам начальника службы по делам детей Ирины Дамаскиной, у некоторых детей-сирот за последние годы увеличились семьи, поэтому приобретать приходится не только «однушки», но и двух и даже трехкомнатные квартиры.



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