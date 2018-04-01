Депутаты горсовета «прокатили» программу по борьбе со СПИДом , туберкулезом, гепатитом и наркоманией

В ходе состоявшейся накануне сессии горсовета депутаты не захотели принять программу по борьбе с ВИЧ-СПИДом, туберкулезом, гепатитом и наркоманией на 2018-2020 гг.

В результате, по мнению директора департамента здравоохранения Евгения Григорьева, народные избранники не захотели не только реально помочь одесситам, страдающим столь серьезными заболеваниями, но и принять действенные меры по их профилактике.

Еще более жестко такую позицию коллег раскритиковала депутат горсовета Ирина Куценко, которая, собственно, и разрабатывала эту программу. По ее словам, депутаты даже не захотели ознакомиться с ее содержанием.

Так на проводимую накануне сессии презентацию программы пришло всего …восемь человек. И это в тот период, когда по заболеваемости ВИЧ-СПиДом и туберкулезом Одесса находится буквально на переднем крае Украины. По ее мнению, это наглядно показывает, что свои фракционные интересы они ставят куда выше реальной заботы о горожанах. Ведь речь идет о тысячах, даже десятках тысяч человек.

По мнению Ирины Куценко, теперь свое слово должны сказать общественные организации. Пусть они воздействуют на депутатов и убеждают их выполнить свои обязанности по защите интересов жителей города.

Таким образом, остается надеяться, что данная программа все же будет принята уже на следующей сессии. Отметим, что накануне за нее проголосовали всего двадцать восемь депутатов городского совета.