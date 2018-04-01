Детский санаторий «Ласточка» «приказал долго жить!»

Правда, только в качестве самостоятельного профильного учреждения. Депутаты горсовета приняли решение передать бывший детский противотуберкулезный санаторий «Ласточка» КП «Детская больница имени Резника».

Как рассказал в ходе состоявшейся сессии горсовета директор департамента здравоохранения Евгений Григорьев, «…нигде в мире туберкулез не лечат в санаториях!» Лечение проходит в специальных стационарах, а в санаторий попадали дети, уже прошедшие курс лечения, которые уже не являлись вирусоносителями и, по сути, уже ничем не отличались от других детей. Поэтому их отдельное содержание было, своего рода, дискриминацией.

К тому же здравница находилась в аварийном состоянии, что совершенно недопустимо для детского оздоровительного учреждения. Чиновник сообщил так же, что заполняемость там не превышала 25%-30%. Таким образом, там находилось не более тридцати детей. А обслуживающий персонал составлял сто человек. Это, по меньшей мере, неэкономично.

Теперь же, став частью КП, там будет проведен ремонт и в корпусах бывшего санатория смогут разместиться различные отделения. Что же касается детей и подростков, прошедших лечение от туберкулеза, то их интересы не будут ущемлены. Они так же смогут там оздоравливаться вместе с другими детьми с хроническими легочными болезнями.