Тактические группы полицейских на воде в действии

Сегодня утром, в селе Николаевка Овидиопольского района, сотрудниками полиции, которые работают по линии предупреждения совершения правонарушений на водных объектах, задержали двух браконьеров, которые во время нерестового запрета выловили почти 200 килограммов рыбы. Операция прооводилась совместно с Государственной пограничной службой.

Еще раз напоминаем, что нарушителей, которые рыбачат в запрещенное время и в запрещенных местах ждет ответственность в соответствии с:



Частью 3 статьи 85 (Нарушение правил использования объектов животного мира) Кодекса Украины об административных правонарушениях;

Статьи 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины.