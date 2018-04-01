В Одессе СБУ разоблачила организованную группировку торговцев оружием

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе организованную группировку, специализировавшуюся на контрабанде и продаже огнестрельного оружия на территории нашей страны.

Правоохранители установили, что двое жителей областного центра организовали незаконную переправку из стран Западной Европы и США комплектующих к стрелковому оружию. «Товар» дельцы получали через сервисы международной почтовой связи.

В дальнейшем в квартире одного из участников группировки злоумышленники собирали образцы вооружения для продажи. «Клиентов» подыскивали через специализированные форумы в Интернете.

Сотрудники СБУ задокументировали несколько фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия представителям криминальных кругов.

Во время обысков по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли большое количество нарезного огнестрельного оружия и комплектующих иностранного производства, а также патроны различного калибра. Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу.

В рамках открытого следователями СБУ уголовного производства по ст. 201 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с полицией и процессуальным руководством прокуратуры.

Также в городе Подольск, Одесской области, сотрудники Службы безопасности Украины изъяли у местного жителя оружие и боеприпасы.

Во время санкционированных обысков в доме злоумышленника правоохранители изъяли револьвер системы Наган и боевую гранату Ф-1 с запалом, а также патроны калибра 5,45 и 9 мм.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для установления происхождения средств поражения.