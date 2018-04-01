Председателя Савранского сельского совета посадили на 6 лет

Вчера Киевский райсуд г. Одессы огласил приговор председателю поселкового совета, которого обвиняли в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды).

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно приговору суда, в 2010 году мужчину избрали председателем Савранского поселкового совета Одесской области.

25.06.2015 года ФЛП обратилась в вышеуказанный поселковый совет с заявлением о предоставлении в аренду помещения.

Однако чиновник, будучи руководителем органа местного самоуправления, сообщил представителю ФЛП о необходимости предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 50 000 гривен за содействие в рассмотрении депутатами вышеуказанного заявления.

Представитель ФЛП, осознавая последствия, вынужденно согласился с незаконным предложением чиновника.

На следующий день, находясь в салоне автомобиля DAEWOO LANOS, представитель ФЛП передал председателю поселкового совета часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 15 000 гривен.

03.07.2015 года чиновник выдал представителю подписанное им решение о предоставлении разрешения на аренду помещения, а последний, в свою очередь, предоставил ему вторую часть ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 35 000 гривен.

После получения денежных средств чиновника задержали на месте работники правоохранительных органов.

В пресс-службе отметили, что в судебном заседании обвиняемый отказался от дачи показаний на основании ст. 63 Конституции Украины.

В итоге суд признал чиновника виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мужчину лишили права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 3 года и лишили 7-го ранга должностного лица местного самоуправления.

Отметим, что приговор суда еще не вступил в силу.