Утром в Черноморске произошел взрыв

Пострадавших в результате взрыва нет. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Взрыв произошел возле одного из жилых домов на проспекте Мира, о нём сообщили в полицию почти в четыре часа утра.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный с помощью гранаты «УЗРГМ» подорвал автомобиль «Mercedes-Benz». Бус принадлежит 36-летнему местному жителю.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва и всех, кто к нему причастен.