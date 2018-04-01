 
Информация к новости
  • Просмотров: 41
  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Утром в Черноморске произошел взрыв

Категория: Новости

Утром в Черноморске произошел взрыв

  Пострадавших в результате взрыва нет. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Взрыв произошел возле одного из жилых домов на проспекте Мира, о нём сообщили в полицию почти в четыре часа утра.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный с помощью гранаты «УЗРГМ» подорвал автомобиль «Mercedes-Benz». Бус принадлежит 36-летнему местному жителю.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва и всех, кто к нему причастен.


Источник: OBLVESTI



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 