В Любашевке расследуют смерть семимесячного ребенка

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, в тот день многодетная мать ушла на родительское собрание, оставив двух дочерей под присмотром сожителя.

Когда женщина вернулась домой, она обнаружила свою 4-летнюю дочь на полу в бессознательном состоянии. В другой комнате вниз головой между спинкой дивана и стеной лежала ее младшая дочь. Сожитель в это время находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и крепко спал.

Женщина немедленно вызвала скорую помощь и детей госпитализировали в реанимационное отделение, где врачи констатировали смерть младшей девочки. Старшей оказывают помощь — у нее диагностировали отравление суррогатами алкоголя.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Следует отметить, что в семье воспитывались девять детей. За несколько дней до трагедии работники ювенальной превенции Любашевского отделения полиции составили в отношении главы семьи протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас 53-летний мужчина задержан. Продолжается следствие.