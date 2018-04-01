В Одессу 2 мая зайдет бронетехника

На 4-ю годовщину уличных столкновений в Одессе, 2 мая, правопорядок будут обеспечивать 2 тысячи 300 сотрудников МВД и других силовых ведомств.

Об этом заявил прибывший в Одессу первый замминистра МВД Сергей Яровой.

По словам Ярового, в числе силового контингента ситуацию в городе будут контролировать 500 военнослужащих Национальной Гвардии.

На местах проведения массовых акций будут установлены рамки металлоискателей. Будут задействованы все необходимые подразделения, в первую очередь - взрывотехническая служба и сотрудники "полиции диплога", чтобы вести переговоры и тушить все потенциальные конфликтные ситуации, - заявил Яровой.

Прибывший также в Одессу замначальника СБУ Олег Фролов заявил о присутствии 2 мая в Одессе бронетехники.

Мы сделаем все, чтобы не допустить провокаций. Будут сформированы специальные экипажи из числа сотрудников Центра специальных операций, в том числе с задействованием бронетехники, - отметил Фролов.

По словам замглавы СБУ, российские спецслужбы пытаются ко 2 мая разжигать конфликты в украинском обществе.

На прошлой неделе в Киеве и Одессе задержали две группы аниматоров, которые распространяли фейковые, провокационные публикации в соцсетях, в том числе касающиеся событий 2 мая. Есть доказательства, что они действовали по указке российских спецслужб, - заявил Фролов.

Губернатор Максим Степанов заявил, что проведет весь день 2 мая в оперативном штабе с руководством правоохранительных органов и вместе с ними будет выезжать на места массовых акций.

Если будет нужно где-то быть даже в 2 часа ночи - я проснусь и поеду. Наша задача - обеспечить спокойствие и порядок в регионе. В прошлом году все было тихо, я уверен, что в этом будет еще тише благодаря нашим усилиям и сознательности граждан, - подчеркнул Степанов.

Отметим, что вчера правоохранители, чиновники ОГА и члены мониторинговой миссии Евросоюза встретились с активистами одесских патриотическиех общественных организаций и сторонниками "Куликового поля". По словам Сергея Ярового, встреча принесла хорошие результаты для урегулирования конфликтов. Еще несколько подобных встреч проведут накануне 2 мая.