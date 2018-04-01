Одесские предприниматели демонстрируют увеличение объемов уплаты единого налога

С начала текущего года фискальная служба фиксирует не только значительное увеличение поступлений единого налога, а и рост количества плательщиков единого налога - физических лиц.

— отмечает начальник Главного управления ГФС в Одесской области Глеб Милютин.

В январе-марте 2018 года физические лица-предприниматели направили в местные бюджеты почти 300 млн грн единого налога. Это на 63 млн грн или на 26% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Уплачивая единый налог в местные бюджеты, предприниматели делают собственный взнос в развитие и благоустройство громад. Рабочие места, созданные упрощенцами при открытии собственного дела, дают возможность жителям громад получить официальное рабочее место.

— комментирует начальник фискальной службы региона.

Упрощенную систему налогообложения с уплатой единого налога по состоянию на 01.04.2018 применяют 81 000 физические лица-предприниматели.

Численность предпринимательского сообщества Одесчины возросла - сравнительно с аналогичным периодом прошлого года количество зарегистрированных плательщиков единого налога увеличилось почти на 4 000 лиц.

— сообщил Глеб Милютин.

Наиболее популярной среди физических лиц – упрощенцев остается вторая группа единого налога (40 649 лиц) – каждый второй предприниматель. Треть от общего количества избрали третью группу (23 504 лица) и почти 17 000 предпринимателей находятся на первой группе единого налога.