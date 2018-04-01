Одесский кикбоксер стал обладателем титула чемпиона мира

20 апреля 2018 года в рамках чемпионата мира по кикбоксингу по версии АСВ КВ состоялся профессиональный бой одесского кикбоксёра грузинского происхождения Цотне Рогавы и бразильского спортсмена Джонатона Диниза – обладателя чемпионского пояса АСВ КВ в тяжелом весе.

Единогласным решением судей победа была присуждена одесситу, который на протяжении пяти раундов демонстрировал высокий уровень подготовки.

Цотне Рогава стал обладателем титула чемпиона мира по версии АСВ КВ.

Подготовил спортсмена к соревнованиям заслуженный тренер Украины Владимир Пишенин.