Одесский НПЗ будет передан в управление Фонда Госимущества Украины

Конфискованный Одесский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и ООО "Энергия и газ Украины" будут переданы в сферу управления Фонда Госимущества Украины (ФГИУ), согласно постановлению Кабинета министров.

Об этом на своей странице в сети "Фейсбук" сообщил и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров.

Он отметил, что после конфискации данные активы находились в ведении ГП "Укртранснафтопродукт", которое подчинено Министерству энергетики и угольной промышленности Украины.

Фонд официально передал Минэнергоуглю инвентаризационные описания необоротных активов конфискованного имущества – для их подписания членами инвентаризационной комиссии, представителями Минэнергоугля и "Укртранснафтопродукта".

Подписание запланировано на 4 мая с.г. После этого НПЗ официально перейдет в управление ФГИУ. "Совместно с КМУ будет принято решение о повторной приватизации, аренде – или дальнейшем пребывании предприятия в государственной собственности", – отметил В.Трубаров.

Напомним, решение о конфискации Одесского НПЗ вступило в силу в июле 2017 года.