Сотрудники полиции разоблачили одного из грабителей, который долгое время скрывался от следствия

Происшествие произошло в декабре прошлого года. Разыскиваемый с двумя сообщниками ворвались в квартиру на улице Атамана Головатого и, угрожая оружием, завладели деньгами и мобильными телефонами хозяина дома и его друзей. Между нападающими и потерпевшими возникла драка. Конфликтующие переместились на улицу, где устроили стрельбу.

В результате успешно проведенной спецоперации двое злоумышленников были задержаны сразу же. Третий подозреваемый с места происшествия скрылся и все это время скрывался от правоохранителей.

Сейчас мужчина задержан. Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей. Подозреваемому, как и двум его сообщникам, сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. За разбой, соединенный с проникновением в жилье, правонарушителям грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.