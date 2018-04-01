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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Муниципальная помощь ветеранам ко Дню победы дойдет до адресатов уже до конца месяца

Категория: Новости


Муниципальная помощь ветеранам ко Дню победы дойдет до адресатов уже до конца месяца

  Об этом сообщила в ходе общения с журналистами после заседания исполкома директор департамента социальной защиты и труда Елена Китайская.

По ее словам, всего единоразовую помощь получат около восьмидесяти тысяч человек. Среди них около десяти тысяч инвалидов войны, участников боевых действий и участников войны, которые получат по пятьсот и четыреста гривен соответственно, а так же семьдесят тысяч т.н. «детей войны», которые получат по двести гривен.

По словам чиновника, все эти люди получат деньги вместе с пенсией. Те, кто получают пенсию в банках, уже переведены деньги на счета, а остальным разнесут работники почты до конца месяца.



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