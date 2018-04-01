И снова на побережье загорелся ресторан. На сей раз -в Черноморске

Автор: Александр Михайлов
Пожар произошел в ресторане «Афалина» на побережье.
По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил около половины первого дня.
Как выяснилось, пожар произошел в подвальном помещении где находилась старая мебель и различный мусор.
Площадь возгорания составила около тридцати квадратных метров. Пожар был погашен в течение десяти минут. Пострадавших нет. Что стало причиной инцидента, пока не сообщается.
Отметим, что пожары в ресторанах на побережье в Одесском регионе происходят регулярно.