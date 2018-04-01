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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

И снова на побережье загорелся ресторан. На сей раз -в Черноморске

Категория: Новости


И снова на побережье загорелся ресторан. На сей раз -в Черноморске

  Пожар произошел в ресторане «Афалина» на побережье.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил около половины первого дня.

Как выяснилось, пожар произошел в подвальном помещении где находилась старая мебель и различный мусор.

Площадь возгорания составила около тридцати квадратных метров. Пожар был погашен в течение десяти минут. Пострадавших нет. Что стало причиной инцидента, пока не сообщается.

Отметим, что пожары в ресторанах на побережье в Одесском регионе происходят регулярно.



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