И снова на побережье загорелся ресторан. На сей раз -в Черноморске

Пожар произошел в ресторане «Афалина» на побережье.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил около половины первого дня.

Как выяснилось, пожар произошел в подвальном помещении где находилась старая мебель и различный мусор.

Площадь возгорания составила около тридцати квадратных метров. Пожар был погашен в течение десяти минут. Пострадавших нет. Что стало причиной инцидента, пока не сообщается.

Отметим, что пожары в ресторанах на побережье в Одесском регионе происходят регулярно.