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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

В Одессе прошел митинг-реквием по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы

Категория: Новости

В Одессе прошел митинг-реквием по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы

  Сегодня, в память о подвиге участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы в Одессе прошел митинг-реквием с возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам, установленном на углу ул. М. Арнаутской и Александровского проспекта.

В мероприятии приняли участие представители руководства города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и члены их семей, общественность.

В эти дни во всех райадминистрациях Одессы проходят встречи с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы. Во время встреч с руководством райадминистраций проводится обсуждение социальных проблем и актуальных вопросов одесситов-чернобыльцев.

В память о погибших и умерших участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС прошли поминальные службы.

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В Одессе прошел митинг-реквием по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы
В Одессе прошел митинг-реквием по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы
В Одессе прошел митинг-реквием по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы
В Одессе прошел митинг-реквием по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы
В Одессе прошел митинг-реквием по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы
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Источник: Одесский горсовет



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