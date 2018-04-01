В Одессе прошел митинг-реквием по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы

Сегодня, в память о подвиге участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и по случаю 32-й годовщины Чернобыльской катастрофы в Одессе прошел митинг-реквием с возложением цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам, установленном на углу ул. М. Арнаутской и Александровского проспекта.

В мероприятии приняли участие представители руководства города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и члены их семей, общественность.

В эти дни во всех райадминистрациях Одессы проходят встречи с участниками ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и гражданами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы. Во время встреч с руководством райадминистраций проводится обсуждение социальных проблем и актуальных вопросов одесситов-чернобыльцев.

В память о погибших и умерших участниках ликвидации последствий аварии на ЧАЭС прошли поминальные службы.